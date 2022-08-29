Шольц призвал к расширению Евросоюза путем включения Западных Балкан, Украины и Молдавии

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Границы Евросоюза следует расширить с помощью включения в объединение Западных Балкан, Украины и Молдавии, а позже и Грузии. С таким предложением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 29 августа.

— Я выступаю за расширение Европейского союза и включение государств Западных Балкан, Украины и Молдавии, а в перспективе — и Грузии, — цитирует канцлера РИА Новости.

До этого глава эстонского министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что власти Эстонии представили Еврокомиссии свои предложения для очередного пакета санкций в отношении России, которые касаются в том числе сфер энергетики, торговли и ограничений на систему SWIFT. По его мнению, ограничения хоть и работают, однако «их недостаточно».

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что, несмотря на очевидные проблемы в собственной экономике, политики Евросоюза продолжают вводить санкции в отношении России, чтобы не выглядеть нелепо в глазах собственных граждан. Восьмой пакет санкций может включить в себя не только экономические и торговые ограничения, но и запрет на въезд россиян в Евросоюз.