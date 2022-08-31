Специалисты демонтировали незаконную пристройку в центре Москвы

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Тверской бульвар, владение 14, строение 3 Карта всех событий

В ходе осмотра здания на Тверском бульваре сотрудники столичной Госинспекции по недвижимости обнаружили две незаконно возведенные пристройки общей площадью 75 квадратных метров. Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Пристроенные объекты были возведены при отсутствии разрешений, в документах технической инвентаризации не учтены. Имущественные права на них оформлены не были. Мы предложили нарушителю принять меры по добровольному демонтажу самостроя и рекомендации были исполнены, — рассказал начальник Госинспекции Иван Бобров.

Собственник пристроек добровольно ликвидировал постройки. Кроме того, он привел площадные характеристики объекта в соответствие с документами. На данный момент производится вывоз мусора.

До этого сообщалось, что специалисты демонтировали коммерческий объект, незаконно возведенный в качестве пристройки к аптеке в многоквартирном доме в столичном районе Орехово-Борисово Южное. При этом объект занимал участок, необремененный земельно-имущественными отношениями.