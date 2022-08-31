Пассажир напал с ножом на водителя такси на востоке столицы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Россия, Москва, 7-я Парковая улица Карта всех событий

Пассажир такси напал на водителя с ножом на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 31 августа.

По ее словам, злоумышленник сел в такси на 7-й Парковой улице. Во время поездки парень неожиданно набросился на 23-летнего водителя с ножом и потребовал отдать деньги и ценные вещи.

Шофер смог выпрыгнуть из машины и попросить помощи у прохожего, который вызвал полицию и скорую помощь. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения.

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Испугавшись, злоумышленник пересел на водительское место и скрылся с места преступления.

Вскоре нападавшего задержали в Московской области. Им оказался неоднократно судимый 19-летний молодой человек. Автомобиль он бросил в районе станции метро «Первомайская», украв из него три тысячи рублей и мобильный телефон потерпевшего.

На данный момент машина и гаджет возвращены владельцу. Похищенные деньги злоумышленник потратил.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия». Молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы.

Других разбойников задержали в Подольске 24 августа. Группа мужчин похитила местного жителя из его квартиры и отпустила лишь после выплаты потерпевшим 132 тысяч рублей.