Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пассажир напал с ножом на водителя такси на востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Пассажир напал с ножом на водителя такси на востоке столицы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве
Россия, Москва, 7-я Парковая улица Карта всех событий

Пассажир такси напал на водителя с ножом на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 31 августа.

По ее словам, злоумышленник сел в такси на 7-й Парковой улице. Во время поездки парень неожиданно набросился на 23-летнего водителя с ножом и потребовал отдать деньги и ценные вещи.

Шофер смог выпрыгнуть из машины и попросить помощи у прохожего, который вызвал полицию и скорую помощь. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Испугавшись, злоумышленник пересел на водительское место и скрылся с места преступления.

Вскоре нападавшего задержали в Московской области. Им оказался неоднократно судимый 19-летний молодой человек. Автомобиль он бросил в районе станции метро «Первомайская», украв из него три тысячи рублей и мобильный телефон потерпевшего.

На данный момент машина и гаджет возвращены владельцу. Похищенные деньги злоумышленник потратил.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия». Молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы.

Других разбойников задержали в Подольске 24 августа. Группа мужчин похитила местного жителя из его квартиры и отпустила лишь после выплаты потерпевшим 132 тысяч рублей.

Такси Восточный административный округ (ВАО) грабеж Москва разбой
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте