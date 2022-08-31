Акции Газпрома выросли более чем на 30 процентов на фоне рекомендации по выплате дивидендов

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Акции компании «Газпром» показали рост на 32,35 процента после выхода рекомендаций по выплате первых в истории дивидендов за первое полугодие 2022 года. Об этом в среду, 31 августа, свидетельствуют данные Московской биржи.

Отмечается, что во время открытия торгов акции компании выросли на 18 процентов и уперлись в верхнюю границу ценового коридора. В результате биржа решила повысить его. Сначала граница составляла 241,82 рубля, затем 279,96 рубля.

Так, максимальная стоимость акций составила 275,96 рубля. Показатель вырос на 35,3 процента в сравнении с результатам закрытия торгов 30 августа. По состоянию на 11:10 стоимость бумаг Газпрома составила 255,84 рубля, следует из данных Московской биржи.

До этого сообщалось, что Газпром начал проведение ремонтных работ газоперекачивающего агрегата на трубопроводе «Северный поток». Уточняется, что процедуры продлятся до 3 сентября.

Кроме того, руководство холдинга приняло решение о приостановке поставок сырья компании Engie из-за неоплаты июльского топлива в полном объеме. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил французских коллег об ограничении поставок газа с 1 сентября.