Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Газпром начал проведение ремонтных работ газоперекачивающего агрегата на трубопроводе «Северный поток». Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе компании.

— Поставка по «Северному потоку» полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате, — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что прокачку газа по «Северному потоку» временно остановят из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Ограничение продлится с 04:00 31 августа до 04:00 3 сентября по московскому времени.

До этого аналитик Тибо Спирле в статье для издания Daily Express заявил, что при окончательном перекрытии поставок газа по трубопроводу «Северный поток» Россия нанесет ЕС «смертельный удар». Он напомнил, что этим летом газопровод уже закрывали на десять дней для работ по техобслуживанию, и это создало серьезное напряжение в Европе.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «ВМ» заявил, что Евросоюз вернется к поставкам сырья из России только тогда, когда там начнутся большие проблемы. Он уточнил, что «твердолобые» политики из ЕС готовы убить свою экономику ради определенной идеи.