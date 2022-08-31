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Испытания теплосетей перед новым отопительным сезоном завершились в Москве

Александр Афонин
Город
Испытания теплосетей перед новым отопительным сезоном завершились в Москве
Фото: shutterstock

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили проведение испытаний тепловых сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 31 августа.

— К работе в осенне-зимний период готовы свыше 8,7 тысяч километров магистральных и 8,4 тысяч километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе 34 тысяч жилых домов, — сказал он.

Заммэра добавил, что подобные мероприятия являются важной частью подготовки к отопительному сезону. По его словам, они позволяют выявить потенциально опасные участки и оперативно их восстановить. Сами работы проводятся в два этапа: сперва гидравлические испытания, затем температурные.

До этого Петр Бирюков сообщил, что все столичные образовательные учреждения подготовили к отопительному сезону. Он отметил, что мероприятия по подготовке системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября. Так, специалисты Комплекса подготовят к отопительному сезону 74 тысячи зданий.

Петр Бирюков новый отопительный сезон Москва
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