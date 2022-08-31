Экономист Холод объяснил, кто будет оплачивать долги россиян по ЖКУ

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Минстрой России предлагает списывать задолженность и предоставлять льготы на оплату услуг гражданам при наличии уважительных причин для неплатежей. Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что денежные средства на подобную инициативу будут поступать из государственного бюджета.

— Во-первых, отмечу, что сама по себе инициатива представляется мне достаточно адекватной и разумной. Во-вторых, точные суммы поддержки неизвестны никому, поскольку, возможно, для этого будет создана специальная комиссия. Это какое-то рассмотрение, какой-то протокол, однако важно понимать гражданам, какие будут бумаги созданы для регламентации этого процесса, — разъяснил он.

При этом эксперт рассказал о том, как работает российский бюджет при озвучивании подобных предложений.

— Российская бюджетная дисциплина в стране такова. Если какое-либо министерство озвучивает идею, которая требует расхода бюджетных денег, то значит, что деньги в бюджете на ее исполнение имеются. Здесь очевидно, что списания производятся либо за счет консолидированных источников внебюджетных, либо за счет бюджетных средств. Не будет же списание долгов происходить за счет остальных жителей дома, — сказал специалист.

Холод добавил, что министерство не стало бы предлагать подобную инициативу в случае отсутствия резервных средств в бюджете.