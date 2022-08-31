Число посетителей ГМИИ имени Пушкина выросло вдвое с прошлого лета

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Количество посетителей Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина летом 2022 достигло 300 тысяч человек, что более чем вдвое превышает показатели лета предыдущего года. Об этом сообщили в среду, 31 августа, в пресс-службе музея.

В летний период нынешнего года количество посетителей составило 303 тысячи 742 человека, а в прошлом году эта цифра равнялась 136 тысячам, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в 2021 году в музее действовали ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, передает агентство городских новостей «Москва».

В августе стало известно, что посещаемость Музея Победы на Поклонной горе за лето этого года также выросла до 144,5 тысячи человек, что почти в два раза превышает показатели аналогичного периода в прошлом году. В музее было проведено вдвое больше экскурсий, что демонстрирует рост популярности патриотической памяти среди населения России.

До этого сообщалось, что более 5,5 тысячи держателей «Пушкинской карты» посетили экспозиции Музея Победы этим летом.