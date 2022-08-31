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Певица Слава рассказала о перенесенной липосакции

Василий Плиткин
Общество
Певица Слава рассказала о перенесенной липосакции
Фото: РИА Новости

Российская певица Слава недавно решилась на липосакцию всего тела. Артистка поделилась своими переживаниями по этому поводу и рассказала, что ее не устраивало собственное эмоциональное состояние, а также нескончаемая депрессия и стресс.

— Я жила в потоке негативных мыслей, которые сопровождались обжорством, алкоголем, ненормированным графиком и постоянными перелетами. Как результат я стала недовольна тем, как выглядит мое тело, — призналась Слава Teleprogramma.pro.

— По итогу, спросив совета абсолютно у всех из моего окружения, я решилась. Сделала небольшую липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка, еще и грудь подтянула — все разом, — поделилась артистка.

Слава рассказала, что довольна результатом операции, несмотря на осуждение посторонних людей:

— Ну что я могу сказать, пускай завидуют, редиски, моя генетика в этом плане о-го-го. Сейчас уже прошло несколько недель с момента моего преображения.

Ранее ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе перечислил самые опасные пластические операции и риски, которые они могут за собой повлечь.

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