Эксперт объяснил низкий уровень безработицы в Москве и Подмосковье

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Профессор Финансового университета при правительстве РФ, бывший замминистра здравоохранения и социального развития России Александр Сафонов рассказал, почему в Москве и Подмосковье зафиксирован низкий уровень безработицы.

Большое количество проектов, связанных с развитием инфраструктуры в Москве, задействует значительный пласт рабочей силы. Кроме того, в отличие от других столиц мира, в Москве традиционно достаточно сильно представлен госсектор (федеральные и региональные органы исполнительной власти), широкая занятость населения обнаруживается в бюджетном секторе (здравоохранение, образование, культура).

— Именно госсектор дает максимальную степень стабильности по занятости. Таким образом, уровень безработицы низок, несмотря на экономическую ситуацию, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Подмосковье, в свою очередь, находится в числе регионов, где уровень занятости достаточно стабильный. Более того, как говорит эксперт, растут объемы производства, формируются новые промышленные кластеры.

Российская столица возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, оставив позади Лондон, Париж, Берлин, Токио, Шанхай и другие мировые мегаполисы. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.