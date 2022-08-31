AFP: Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожскую область

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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Запорожье. Об этом в среду, 31 августа, сообщает агентство AFP.

Миссия МАГАТЭ выехала из Вены и во вторник, 30 августа, прибыла в Киев, где делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Уточняется, что заезд миссии на Запорожскую АЭС будет осуществлен через подконтрольную Украине территорию, передает ТАСС.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспечит безопасность делегации миссии МАГАТЭ с учетом рисков, которые связаны с непрекращающимися обстрелами Запорожской АЭС со стороны Украины. Он уточнил, что делегация будет заезжать на ЗАЭС из зоны, которая находится под контролем Украины.

Бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью объектов атомной энергетики Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в случае повреждения Запорожской АЭС радиационный фон может распространиться на юго-запад Европы. По его словам, распространение радиации в этом направлении будет обусловлено розой ветров.