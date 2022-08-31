Собянин: В этом учебном году в Москве откроется 11 новых школ

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Россия, Москва, улица Цандера Карта всех событий

В столице в этом учебном году откроется 11 новых школ: одна из них расположена на улице Цандера в САО. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 31 августа.

— Мы построили этот корпус специально для старшеклассников школы № 1518. Они углубленно изучают медиакоммуникации, математику, занимаются программированием в «Академии Яндекса». Теперь у них есть все условия для учебы и подготовки к поступлению в вузы, — сказал глава города.

В школе, как уточнил он, открыли кабинет робототехники, информатики и 3D-моделирования. Помимо этого, в нынешнем учебном году там откроются предпринимательский и IT-классы.

Также в школе появятся собственная медиатека и лекционная аудитория, два спортзала и спортивные площадки во дворе, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого стало известно, что в предстоящем учебном году в столичные школы пойдет рекордное количество первоклассников — 119 тысяч. Как отметил Собянин, за последние годы в системе столичного образования наблюдается значительный прирост учащихся.