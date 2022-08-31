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МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Москве с 1 по 3 сентября

Георгий Соланович

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МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Москве с 1 по 3 сентября
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в некоторых районах Москвы с 1 по 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России в среду, 31 августа.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 1 по 3 сентября местами в Москве сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс), — говорится в сообщении.

В связи с этим в МЧС призвали жителей соблюдать требования пожарной безопасности, а также исключить обращение с открытым огнем.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве уже в ближайшие дни ожидается резкий переход в «глубокую осень», при этом потепления, которое принято называть бабьим летом, в начале сентября ожидать не стоит. По его словам, синоптики допускают приход бабьего лета, однако не в начале осени.

До этого сообщалось, что 1 сентября в европейской части России может выпасть снег. Так, в Ленинградской, Архангельской и Вологодской областях осадки в первый день осени могут выпасть не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега.

Кроме того, 1 сентября температура воздуха заметно снизится, причем в центральных регионах страны она опустится до тех значений, которые типичны для октября, а не для сентября.

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