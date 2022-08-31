Синоптик предупредил жителей европейской части России о снеге 1 сентября

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Первого сентября в европейской части РФ может выпасть снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, где именно ожидается это погодное явление.

По его словам, в европейской части России осень в этом году наступит точно по календарю, 1 сентября. Температура воздуха заметно снизится, причем в центральных регионах страны она опустится до тех значений, которые типичны для октября, а не для первого осеннего месяца, рассказал специалист.

— Температура 1 сентября резко понизится ночью до плюс 5-10 градусов, 2 сентября под утро будет 2-7 градусов тепла, а 3 сентября в темное время суток будет уже плюс 1-6 градусов, что соответствует климатическим показателям октября. То есть погода за несколько дней понизит температурную планку почти на 25 градусов и ввергнет Центральную Россию в середину осени, — сообщил Тишковец в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что северный ветер принесет дождевые тучи. При этом в Ленинградской, Архангельской и Вологодской областях осадки 1 сентября могут выпасть не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега, добавил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве уже в ближайшие дни ожидается резкий переход в «глубокую осень», при этом потепления, которое принято называть бабьим летом, в начале сентября ожидать не стоит. По его словам, синоптики допускают приход бабьего лета, однако не в начале осени.