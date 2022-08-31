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Психолог Семененко рассказала о пользе отказа от смартфонов для школьников

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Семененко рассказала о пользе отказа от смартфонов для школьников
Фото: depositphotos

Число детей с дефицитом внимания увеличилось из-за того, что они пользуются смартфонами на уроках. Об этом заявила детский психолог Татьяна Семененко.

Отказавшись от телефонов, школьники станут меньше списывать и отвлекаться, считает эксперт. Она отметила, что зачастую школьники уделяют слишком много внимания играм, перепискам, просматриванию ленты, что отрицательно сказывается на успеваемости.

Кроме того, детям необходимо учиться концентрировать внимание, а гаджеты мешают развивать этот навык, передает Life.ru. При этом эксперт выразила уверенность, что школьники будут стараться проносить смартфоны на уроки.

Хотя, отметила она, это зависит от педагогического коллектива: насколько учителя строго к этому относятся. Также стало известно, что Минпросвещения вводит новое правило для школ. Теперь на уроках будет запрещено использование мобильных телефонов, передает Царьград.

Глава Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков отметил, что подобный запрет позволит улучшить уровень образования в стране. Также он перечислил причины, объясняющие необходимость введения этого запрета.

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