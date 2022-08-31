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Дептранс рассказал о ходе ремонта вестибюля станции метро «Комсомольская»

Лейла Алиева
Город
Дептранс рассказал о ходе ремонта вестибюля станции метро «Комсомольская»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

Специалисты продолжают ремонт вестибюля станции метро «Комсомольская». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 31 августа.

— Ремонт идет с поэтапным закрытием зон. Впереди еще много работы, но уже сделали немало. Уже на 600 квадратных метрах: кабели «убрали» внутрь, проложили новые коммуникации, укладываем новую облицовку из гранита и мрамора, — говорится в сообщении.

В настоящее время в других зонах специалисты усиливают старые покрытия, восстанавливают гидроизоляцию и монтируют новую стяжку пола, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

30 августа специалисты приступили к строительству станции Троицкой линии метро «ЗИЛ». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в будущем пассажиры смогут с нее пересесть на одноименную платформу МЦК и Бирюлевскую линию.

На данный момент в строительстве станции задействованы 350 человек. Кроме того, уже начаты работы по разработке грунта котлована.

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