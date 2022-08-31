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Москвичам рассказали о повадках краснокнижной камышницы

Елена Самойлова
Город
Москвичам рассказали о повадках краснокнижной камышницы
Фото: Pixabay

Камышница занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид. Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что птицы этого вида очень скрытные и пугливые, а понаблюдать за ними не так просто. Заметив потенциальную опасность, камышница предупреждает своих птенцов резким звуком, похожим на хлопок и свист одновременно.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Однако сотрудникам Мосприроды удалось заснять на видео, как птички первого выводка помогают взрослым особям воспитывать птенцов со второй кладки. Камышница — птица-однолюб: их пары, как правило, живут вместе по несколько лет.

На небольшом водоеме при этом гнездится только одна пара. Камышницы питаются растительными и животными кормами, в том числе насекомыми и головастиками, сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

28 августа сообщалось, что обитающие в столицы черные стрижи отправились на зимовку, которую проводят в южной части Африки. Затем из города улетят кукушка обыкновенная, речная крачка, соловьи, славки и камышовки.

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