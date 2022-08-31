«Благие намерения привели к развалу»: как политика Горбачева изменила СССР и мировую историю

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Последний правитель Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев скончался от тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями, где заявил об огромном влиянии политика на ход мировой истории. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами об отношениях Горбачева с Западом, его решениях во внутренней политике страны и тех изменениях, которые он ввел.

Уникальный человек

Профессор РАН, замдиректора института Европы РАН Роман Лункин считает, что у первого и последнего президента Советского Союза были достаточно гуманные мысли, позволяющие развить страну. По его словам, политик был убежден, что систему СССР можно реформировать без полного развала. Также Горбачев верил, что за его гуманистическими идеалами обязательно пойдут люди, в том числе и люди, которые окружали его в ту эпоху.

— Я думаю, что Горбачев в качестве руководителя страны являлся достаточно уникальным человеком в российской истории, поскольку у него были свои социалистические идеалы. Он был сторонником социализма, до конца надеялся на сохранение Советского Союза. Однако, как известно, вот эти благие намерения привели к развалу СССР, все распалось. Я думаю, что по прошествии большого отрезка времени, более 30 лет с момента перестройки, многие (особенно интеллигенция) вспоминают о том, что Горбачев сделал для демократизации общественной жизни, — разъяснил он.

По словам специалиста, экс-политик коснулся и религиозных течений в развитии демократизации. Так, в 1990 году в Советском Союзе был принят Закон СССР «О свободе совести», который фактически отменил все ограничения в религиозной сфере. Однако его действия все же привели к неоднозначным результатам, несмотря на добрые намерения самого политика. При этом Лункин напоминает, что именно Горбачеву удалось разрядить обстановку с западными странами.

— Есть два аспекта — идеологический и гуманистический. Здесь в действительности Горбачев по характеру достаточно открытый и коммуникабельный, который шел на диалог с западными лидерами. Там были налажены самые разные контакты — культурные, экономические. Какие-то товары из зарубежных стран пошли в СССР, затем в Россию. Российское общество увидело Запад со всеми его преимуществами, с потребительской культурой, которая была недоступна в Советском Союзе, — сказал он.

Помимо этого, собеседник «ВМ» добавил, что многие представители западной политики имели теплое отношение к Михаилу Сергеевичу из-за его открытости к диалогу. В качестве первоочередного эксперт отмечает факт подписания договора с США, который касался ядерного оружия и нераспространения его, а также общего сокращения вооружений. По его словам, напряженность между странами спадала, однако дальнейшие действия общества привели к нарушению подобного паритета.

Раскол СССР

Преподаватель РГГУ, аспирант Центра военной истории России ИРИ РАН Иван Кулаков в свою очередь не согласен с подобным высказыванием. Он считает, что именно политика Михаила Горбачева усложнила нынешнюю позицию России в мировом обществе.

— Дыма без огня не бывает. По моей личной оценке, в отношении Горбачева абсолютное большинство придерживается негативных мыслей, — отметил эксперт.

Специалист напомнил, что в эпоху 1980-х годов Советское государство потеряло путь своего развития. В частности, Хрущев обещал к 1980 году прийти к коммунизму, однако к нему не пришли. Собеседник «ВМ» уточняет, что в тот же момент страна откровенно начала отставать по сравнению с Западом. Кулаков отмечает, что СССР потерял свою идеологию, при этом в ходе 80-х годов там пытались трансформировать общество и политическое устройство.

— На таком перепутье, когда стояли во главе основополагающие вопросы, у власти оказался Горбачев. Конечно, он страну уже принял в состоянии «турбулентности». Но как он ее усилил! Михаил Сергеевич сделал все возможное, чтобы усилить турбулентность, взрывоопасность общества и приблизить его к расколу. Он хотел демократизации, хотел гластности, но факт в том, что непоследовательная политика привела к тому, что общество начало дробиться, — сказал эксперт.

В качестве первоочередного фактора собеседник «ВМ» отмечает развитие межнациональных конфликтов. По его словам, Советский Союз славился тем, что сумел объединить огромное количество народов под общей идеей. Кулаков уточняет, что именно при Горбачеве эти «гнойники» вскрылись, однако его действия в попытке усмирить народы нельзя назвать понятными. Преподаватель уверяет, что политика гласности и демократизации общества стала просчетом Михаила Сергеевича. В разных уголках страны начали появляться националистические течения и движения. В частности, на Украине, в Прибалтике и на Кавказе. По словам специалиста, политика Горбачева привела и к появлению криминального элемента.

— Кроме того, политика либерализации была очень шоковой и резкой, потому как СССР был страной закрытой, ограниченной. Так резко создать вакуум под лозунгом «Бегите все. Заполняйте его все. Говорите что угодно». В него ринулись все кому не лень. Это было очень губительно для Советского Союза, нужно было все делать последовательно, — пояснил он.