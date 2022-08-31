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«Закончил холодную войну и изменил историю»: как мир отреагировал на смерть Михаила Горбачева

Анастасия Харламова

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«Закончил холодную войну и изменил историю»: как мир отреагировал на смерть Михаила Горбачева
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В возрасте 91 года от тяжелой и продолжительной болезни из жизни ушел последний правитель Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев. Как отреагировали на смерть политика мировые СМИ и известные политики — в материале «Вечерней Москвы».

Политики и звезды

Президент России Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего лидера СССР Михаила Горбачева. Об этом сказал в среду, 31 августа, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким, — заявил Песков.

Президент США Джо Байден

— Он верил в гласность и перестройку не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений. Это были действия редкого лидера — человека с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стали более безопасный мир и свобода для миллионов людей, — сказано в заявлении американского президента.

Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок

— Президент СССР Михаил Горбачев путем кооперации с президентами Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем — старшим положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений, — сказал Мэтлок.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

— Хочу выразить свои соболезнования в связи с кончиной экс-президента СССР Михаила Горбачева. Горбачев был лидером Советского Союза, он сыграл важную роль для восстановления ситуации с разделением Европы и противостоянием Запада и Востока после Второй мировой войны. Впервые достиг соглашения с США о сокращении ядерных вооружений, он является тем человеком, который привел к окончанию холодной войны. Во время первого визита в Японию в 1991 году он посетил Нагасаки, а после того как ушел с поста президента, в 1992 году посетил Хиросиму. Я считаю, что как мировой лидер, согласившийся с необходимостью уничтожения ядерного оружия, оставил после себя большие достижения. У него были широкое стратегическое мышление и решимость для исполнения. Я считаю, что роль, которую сыграл Горбачев, очень велика, и вновь выражаю чувства скорби и соболезнования в связи с его кончиной, — заявил Кисида.

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

— Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался его мужеством и честностью, которые он проявил, доведя холодную войну до мирного завершения, — написал он в Twitter.

Президент Франции Эммануэль Макрон

— Мои соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь свободы. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю, — написал Макрон в Twitter.

Генсек ООН Антониу Гутерреш

— Я глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачева — единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны, — сказано в его заявлении.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

— Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Это открыло путь к свободной Европе. Мы не забудем это наследие, — отметила политик.

Бывший премьер-министр Италии Берлускони

— Ушел поборник демократии. Михаил Горбачев — человек, изменивший историю XX века. Его прозорливости и спокойной рассудительности будет не хватать, особенно в это сложное время в международной политике, — отметил Берлускони.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер

— Михаил Горбачев как никто другой содействовал сближению между Востоком и Западом после падения железного занавеса в Европе и окончания холодной войны. Покойся с миром, — сказал канцлер.

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол

— Сложно представить себе человека, который в большей степени, чем Михаил Сергеевич Горбачев, изменил ход истории в положительную сторону, — написал Макфол в Twitter.

Голливудский актер, бодибилдер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер

— Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло называть его своим другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни, — написал Шварценеггер в Twitter.

Михаил и Раиса Горбачевы / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
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Михаил и Раиса Горбачевы / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия в Восточный Берлин. 1989 г. / Фото: DPA/TASS
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Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия в Восточный Берлин. 1989 г. / Фото: DPA/TASS
В 1997 году бывший руководитель СССР Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий / Фото: Youtube / Tom Darbyshire
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В 1997 году бывший руководитель СССР Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий / Фото: Youtube / Tom Darbyshire
I съезд народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов. 1989 г. / Фото: РИА Новости
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I съезд народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов. 1989 г. / Фото: РИА Новости
С семьей на даче, 1989 г. / Фото: РИА Новости
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С семьей на даче, 1989 г. / Фото: РИА Новости
Празднование Дня международной солидарности трудящихся (1 мая) в Москве. Михаил Горбачев, справа - Николай Рыжков, слева - Лев Зайков на трибуне Мавзолея. 1989 г. / Фото: РИА Новости
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Празднование Дня международной солидарности трудящихся (1 мая) в Москве. Михаил Горбачев, справа - Николай Рыжков, слева - Лев Зайков на трибуне Мавзолея. 1989 г. / Фото: РИА Новости
Президент СССР Михаил Горбачев и Президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР. 1991 г. / Фото: РИА Новости
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Президент СССР Михаил Горбачев и Президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР. 1991 г. / Фото: РИА Новости
Михаил Горбачев на целинных землях Казахстана, 1991 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил Горбачев на целинных землях Казахстана, 1991 г. / Фото: РИА Новости
Михаил Горбачев беседует с рабочими объединения «Минский тракторный завод имени Владимира Ленина». 1991 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил Горбачев беседует с рабочими объединения «Минский тракторный завод имени Владимира Ленина». 1991 г. / Фото: РИА Новости
Михаил и Раиса Горбачевы на трапе самолета перед вылетом в Москву. 1989 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил и Раиса Горбачевы на трапе самолета перед вылетом в Москву. 1989 г. / Фото: РИА Новости
Официальный визит Михаила Горбачева в Испанию, 1990 г. / Фото: РИА Новости
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Официальный визит Михаила Горбачева в Испанию, 1990 г. / Фото: РИА Новости
Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи в аэропорту Тюмени. 1985 г. / Лизунов Юрий, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС
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Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи в аэропорту Тюмени. 1985 г. / Лизунов Юрий, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

Западные СМИ

Утром 31 августа все крупнейшие мировые СМИ вышли с фотографией Михаила Горбачева на обложке.

Wall Street Journal:

— Он был парадоксальным советским лидером: обладал полнотой власти, но подорвал свое влияние, проведя реформы. Достиг карьерной вершины в Компартии, но именно под его председательством пала советская система.

Foreign Policy:

— Он не цеплялся за власть ради самой власти. Его реформы так и не создали жизнеспособную рыночную экономику, а лишь способствовали дальнейшему падению уровня жизни. По мере старения он начал критиковать политику Запада и расширение НАТО, но навсегда остался верным принципам демократии, прав человека и неприменения военной силы.

Economist:

— Горбачев не желал СССР такой гибели. Человек, который завершил холодную войну и изменил ход истории XX века, не был ни диссидентом, ни революционером. Он собирался реформировать Советский Союз, а не уничтожить его.

Guardian:

— Россияне не простили Горбачеву нестабильность, которую вызвали его реформы. Он до последних дней жил в двойной действительности: его любили и прославляли в Вашингтоне, Париже и Лондоне, но осуждали в России. Для многих его правление запомнилось резким падением уровня жизни.

Корреспондент New York Times представил цитату возглавлявшего c 1989 по 1992 год государственный департамент Джеймса Бейкера, который заявил, что Михаил Горбачев был честным переговорщиком, по которому будет скучать свободный мир.

— История запомнит Михаила Горбачева как гиганта, который вел свою великую нацию к демократии, — отметил Бейкер.

Колумнист Washington Post сравнивает Горбачева с Колумбом.

— Как Христофор Колумб, который случайно открыл новый мир, Горбачев наткнулся на величие, не понимая, куда направляется, — написал он.

Politico:

— Горбачев привнес свежий подход к внешней и внутренней политике. Он ввел понятия «гласность» и «перестройка» в Советский Союз, раскачав застойное и запуганное общество до основания, — говорится в публикации.

Издание Hill:

— Горбачев создал более свободное и демократическое общество в стране и привел к концу Советский Союз.

Global Times:

— В то время как Запад помнил и высоко оценивал его историческую роль в сближении Советского Союза с Западом и прекращении холодной войны, китайские наблюдатели считали его трагической фигурой, которая беспринципно угождала США и Западу, допустила серьезные ошибки в оценке международной ситуации и вызвала хаос во внутреннем экономическом порядке.

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