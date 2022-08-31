«Редкий лидер»: Байден выступил с заявлением после кончины Горбачева

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Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев был редким лидером, который проявил мужество, рискнул своей карьерой ради «иного будущего». Об этом сказал президент Соединенных Штатов Джо Байден — Белый дом распространил его заявление.

Он подчеркнул, что именно при Горбачеве в Советском Союзе появились такие понятия, как гласность и перестройка.

— Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения, — сказано в заявлении американского президента.

Также он добавил, что благодаря Горбачеву мир стал безопаснее и миллионы людей стали свободнее. Он назвал советского политика «человеком, обладавшим удивительной дальновидностью».

Горбачев скончался в ЦКБ 30 августа в возрасте 91 года. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева.

В КПРФ назвали умершего Михаила Горбачева «предателем». А Шварценеггер назвал первого президента СССР другом и своим героем.

20 июня 2022 года сообщалось, что Михаил Горбачев находится под постоянным наблюдением врачей, его здоровью ничего не угрожает. Политик был госпитализирован еще в 2020 году в самом начале пандемии COVID-19 по рекомендации врачей. С тех пор он находится под их постоянным наблюдением из-за возраста: Горбачеву уже 91 год.

В возрасте 91 года из жизни ушел последний правитель Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев. С его именем связаны драматические события в истории России. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.