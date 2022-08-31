«Не контролировала себя»: сестра Фриске поделилась неизвестными фактами об артистке

Фото: vk/friskunchik_fun

Родная сестра Жанны Фриске Наталья рассказала о ранее неизвестных фактах из жизни исполнительницы.

— Родные до последнего были рядом с Жанной. Семья оберегала певицу от плохих новостей и переживаний. Правда, иногда певица взрывалась от малейшего негатива. Она сидела на кресле, ее трясло. Она не контролировала себя! — сказала она.

При этом, по словам Натальи, Жанна верила, что вылечится, и старалась не нервничать. Артистка строго выполняла предписания врачей и делала все, чтобы поправиться, пишет StarHit.

До этого отец певицы Фриске Владимир заявил, что вдовец исполнительницы, телеведущий Дмитрий Шепелев, потратил почти все деньги, что были на банковском счете его внука Платона.

Тогда Владимир добавил, что выкупил для своего внука часть квартиры Фриске, и выразил надежду, что Платон скоро выйдет на связь со своими родными.

В апреле единственному сыну Фриске Платону исполнилось 9 лет. Родные мальчика по маминой линии были бы рады поздравить его лично, но отец ребенка по-прежнему ограждает наследника от общения с семьей умершей артистки.