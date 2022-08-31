АТОР: Сроки выдачи виз в страны ЕС могут вырасти до полугода

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Сроки получения шенгенских виз россиянами могут увеличиться до полугода после того, как ЕС приостановит действие соглашения об упрощенном визовом режиме. Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Такой шаг европейских властей увеличит время обработки виз, потребует от российских туристов больше документов для заявки и увеличит расходы. Так, сумма визового сбора увеличится с 35 до 80 евро, а сроки получения виз могут увеличиться до шести месяцев, — говорится в сообщении.

Отмена упрощенного режима также означает сокращение числа долгосрочных и многократных «шенгенов» для россиян. Более того, их могут вообще убрать. По мнению специалистов, граждане могут рассчитывать только на однократную визу, выдаваемую строго под даты поездки.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинство стран — членов ЕС проголосовали за расторжение соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что на любые ограничения въезда со стороны ЕС Россия будет отвечать аналогичными ограничениями, которые затронут граждан европейских государств. При этом не исключены и иные ответные меры.