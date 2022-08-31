Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин поручил помочь нуждающимся россиянам с подключением газа

Георгий Соланович
Экономика
Путин поручил помочь нуждающимся россиянам с подключением газа
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку совместно с регионами проработать вопрос дополнительной поддержки граждан в рамках программы социальной газификации.

— Работа действительно налажена, она развернута и проделанная работа говорит о том, что мы не зря это делаем, все-таки большое количество домовладений подключается к газу и это меняет качество жизни людей, поэтому я прошу эту работа продолжить, — сказал глава государства.

Новак на совещании с лидером перечислил причины, которые тормозят темпы газификации. Среди них он назвал цены на оборудование и стоимость их установки.

Общая стоимость процедуры, по его данным, в некоторых регионах превышает 120 тысяч рублей. При этом средний размер выплат отдельным категориям граждан составляет от 70 до 80 тысяч рублей.

Путин в этом ключе признал, что для многих граждан стоимость газификации неподъемная, а также поручил Новаку проработать вопрос о дополнительной поддержке населения, передает РИА Новости.

До этого глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России есть возможности производить все необходимые составляющие для газификации страны.

газоснабжение Александр Новак Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прошло время угождать

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте