Путин поручил помочь нуждающимся россиянам с подключением газа

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку совместно с регионами проработать вопрос дополнительной поддержки граждан в рамках программы социальной газификации.

— Работа действительно налажена, она развернута и проделанная работа говорит о том, что мы не зря это делаем, все-таки большое количество домовладений подключается к газу и это меняет качество жизни людей, поэтому я прошу эту работа продолжить, — сказал глава государства.

Новак на совещании с лидером перечислил причины, которые тормозят темпы газификации. Среди них он назвал цены на оборудование и стоимость их установки.

Общая стоимость процедуры, по его данным, в некоторых регионах превышает 120 тысяч рублей. При этом средний размер выплат отдельным категориям граждан составляет от 70 до 80 тысяч рублей.

Путин в этом ключе признал, что для многих граждан стоимость газификации неподъемная, а также поручил Новаку проработать вопрос о дополнительной поддержке населения, передает РИА Новости.

До этого глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России есть возможности производить все необходимые составляющие для газификации страны.