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Daily Express: Россия и Китай готовят «зловещий ответ» Западу

Елена Самойлова
В мире
Daily Express: Россия и Китай готовят «зловещий ответ» Западу
Фото: Минобороны РФ

Предстоящие учения «Восток-2022» и демонстрация тесного военного сотрудничества России и Китая являются ответом на поддержку Украины и Тайваня со стороны Запада. Об этом заявило британское издание Daily Express в среду, 31 августа.

— Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 тысяч солдат в течение 48 часов, — говорится в публикации.

Авторы статьи считают, что поставки оружия на Украину и визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в Кремле расценивают как «попытки Америки разжечь глобальную нестабильность».

Отмечается, что объявленные учения вызвали серьезные опасения у Запада по поводу создания официального военного альянса между Москвой и Пекином, передает РИА Новости.

Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них будут принимать участие более 50 тысяч человек. Руководить маневрами будет начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

На 7 полигонах ВВО будут практически отрабатываться оборонительные и наступательные действия российских сил. В ходе учений будет производиться отработка разных вариантов действий войск в интересах обеспечения военной безопасности России и ее союзников в зоне ответственности ВВО.

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