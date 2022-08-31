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В ЦОДД рекомендовали водителям отказаться от поездок в центр Москвы

Елена Самойлова
Город
В ЦОДД рекомендовали водителям отказаться от поездок в центр Москвы
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Традиционно в последний день перед началом учебного года на дорогах множество машин, поэтому в ЦОДД рекомендовали воздержаться от поездок в центр. Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что на 19:55 движение в городе оценивается в 7 баллов. Наибольшие затруднения движения наблюдаются в ЦАО, на Садовом кольце, ТТК и на МКАД.

Кроме того, сильная загруженность дорог отмечается на проспекте Мира, Дмитровском, Ленинградском, Варшавском шоссе и шоссе Энтузиастов, на улице Профсоюзной, а также на проспектах Вернадского и Маршала Жукова.

Аналогичная ситуация наблюдается и вблизи торговых центров. Движение осложняется и погодными условиями, поскольку в некоторых районах идет дождь. В связи с этим рекомендуется пользоваться общественным транспортом для поездок по городу, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось о росте количества автомобилей на столичных дорогах в связи с окончанием летнего сезона. Так, уже сейчас на дорогах 3 миллиона машин, а к середине сентября количество автомобилей вырастет на 4 процента, что эквивалентно дополнительным 120 тысячам транспортных средств.

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