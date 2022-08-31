Ученые установили группу крови, которая связана с высоким риском раннего инсульта

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Ученые из Университета Мэриленда выяснили, что группа крови человека может предсказать риск раннего инсульта.

В метаанализ были включены все доступные данные генетических исследований, которые посвящены ишемическим инсультам у людей в возрасте до 60 лет. В исследованиях участвовали 17 тысяч перенесших инсульт пациентов и около 600 тысяч здоровых людей. Специалисты обнаружили связь между ранним инсультом и областью хромосомы, которая содержит ген, определяющий группу крови.

После поправки на пол и другие факторы ученые установили, что у пациентов со второй группой крови риск раннего инсульта на 18 процентов больше, чем у людей с другими группами крови. А у людей с первой группой крови риск раннего инсульта был на 12 процентов меньше, чем у остальных.

Исследователи считают, что повышенный риск инсульта может быть связан с факторами свертывания крови. Предыдущие исследования показали, что люди со второй группой крови имеют более высокий риск тромбоза глубоких вен, сообщается в журнале Neurology.

Ученые Национального института здравоохранения США выяснили, что черный чай продлевает жизнь. В исследовании приняли участие около 500 тысяч человек в возрасте 40–69 лет. Наблюдали за их здоровьем в течение 11 лет.