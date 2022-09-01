Бывшую топ-менеджера «Ростеха» Лалетину обвинили во взятках на 67 миллионов рублей

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В Хамовническом суде Москвы рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Аллы Лалетиной.

Согласно обвинительному заключению подсудимой вменяется получение взятки на сумму почти 67 миллионов рублей, передает ТАСС.

Прокурор уточнила, что данная сумма включает в себя отдых семьи Лалетиной в Турции, персидский ковер, чемодан Louis Vuitton и соковыжималку. Сама фигурантка дела заявила, что обвинение ей понятно, но вину в полном объеме она не признала.

Из материалов уголовного дела следует, что Лалетина с февраля 2018 года по апрель 2019 года получила взятку в особо крупном размере от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Рустама Измайлова. Средства переводились небольшими траншами в течение указанного периода.

— Всего в данный период Лалетина получила в виде денег и иных услуг имущественного характера на общую сумму 66 миллионов 830 тысяч рублей, — сказано в обвинительном заключении.

29 августа сообщалось, что продюсер Дмитрий Большаков получил 5,5 года колонии за взятки при съемках сериала «Чикатило». Сотрудники полиции также получили сроки.