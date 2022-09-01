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«Мы не ваши вассалы»: в Индии ответили на требование Соединенных Штатов по РФ

Юлия Курганова
В мире
«Мы не ваши вассалы»: в Индии ответили на требование Соединенных Штатов по РФ
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты не могут диктовать условия индийским властям и требовать от них разрыва отношения с Россией. Об этом заявил в издании Wiener Zeitung индийский писатель и журналист Уллех Н.П.

Он призвал Америку не считать граждан Индии «своими вассалами».

— Если США подумали, что они могут диктовать условия Индии или отговаривать ее от продолжения отношений с Россией, то наш ответ таков: мы не ваши вассалы. Штатам не нужно ожидать, что Индия будет считать чужих врагов своими. У нас есть свои стратегические интересы точно так же, как и у них. Для Индии военные связи с Россией имеют решающее значение, так как отношения длятся уже много десятилетий, — отметил обозреватель.

Уллех также сообщил, что большинство индийского народа разделяет позицию правительства во главе с Нарендрой Моди, которое отказалось ввести санкции против РФ.

Журналист напомнил, что в прошлом Россия поддерживала Индию перед Западом во многих серьезных конфликтах — в Кашмире с 1947 года, на Гоа в 1961 году и в Бангладеше в 1971 году.

Индия отказалась осудить решение российских властей о проведении спецоперации на Украине из-за странного уважения к РФ. Такое мнение в статье для Washington Examiner выразил обозреватель Том Роган 18 августа.

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