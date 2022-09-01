Новые правила техосмотра для автомобилей заработали в России с 1 сентября

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Новые правила проведения техосмотра (ТО) для легковых машин вступили в силу в России с 1 сентября.

Так, сокращается 27 обязательных пунктов для проведения проверки. Вместо прежних 82 параметров контролировать будут всего 55. Теперь во время ТО не будут требовать наличие в автомобиле аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Однако, согласно ПДД, все необязательное для техосмотра оборудование все равно должно быть в машине.

Кроме того, эксперты перестанут контролировать коррозию элементов тормозной системы, подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло, незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах автомобиля и правильность установки номеров.

При этом при диагностике двигателя начнут проверять «подсос воздуха» или утечку выхлопных газов в обход «системы выпуска» (выпускного коллектора, глушителя), сообщает РИА Новости.

В России вступили в силу очередные изменения в процедуре проведения техосмотра. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем именно будут состоять эти поправки и с чем они связаны.