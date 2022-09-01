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Ющенко рассказал, как лидеры Евросоюза вынуждали Зеленского пойти на переговоры

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Ющенко рассказал, как лидеры Евросоюза вынуждали Зеленского пойти на переговоры
Фото: bundeskanzleramt.at

Лидеры стран Европейского союза пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского дипломатическим путем урегулировать ситуацию в стране, но у них ничего не получилось. Об этом рассказал бывший украинский лидер Виктор Ющенко.

— Из Европы, я не буду называть имена, приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для Зеленского: «Садись за стол, садись за стол переговоров, потом разберемся», — сообщил он в интервью изданию «Украинская правда».

Также Ющенко напомнил, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер и бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер тоже призывали президента Украины начать переговоры с Россией.

При этом бывший глава государства отверг возможность, что Украина согласится на дипломатическое решение конфликта, передает РИА Новости.

31 августа бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Штаты ответственны за происходящее на Украине, так как именно они диктуют Киеву план действий. Он добавил, что Белый дом намеренно препятствует мирному урегулированию ситуации.

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