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Стартовал прием заявок на гранты для организаторов поездок туристов старше 55 лет

Лейла Алиева
Город
Стартовал прием заявок на гранты для организаторов поездок туристов старше 55 лет
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В столице начался прием заявок на гранты для организаторов поездок туристов старше 55 лет. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, город частично возмещает расходы туроператоров за организацию поездок для людей старше 55 лет за период с 6 июня по 31 августа этого года. При этом продолжительность тура должна составлять не менее двух ночей, а проживание осуществляться в гостинице не менее трех звезд.

Минимальный размер компенсации составляет тысячу рублей на человека, а в зависимости от количества дней пребывания в столице, качества гостиницы и состава программы путешествия сумма может быть увеличена.

Заявку можно подать с 1 по 15 сентября в АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы», предоставив документы по адресу Тверская улица, дом 5а, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 или по почте, передает официальный сайт мэра Москвы.

Несмотря на действовавшие в период пандемии ограничения и нестабильную внешнеэкономическую ситуацию, в столице продолжает развиваться туристическая отрасль, а большую роль в этом играют городские меры поддержки. Так, за первые полгода столицу посетили девять миллионов путешественников.

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