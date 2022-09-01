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Спортивную базу с бассейнами и ледовой ареной построят в Косино-Ухтомском

Лейла Алиева
Город
Спортивную базу с бассейнами и ледовой ареной построят в Косино-Ухтомском
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Салтыковская улица Карта всех событий

В столичном районе Косино-Ухтомский за счет инвестора появится спортивная база с ледовыми аренами, бассейнами и залами для игровых видов спорта. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— По итогам аукциона город заключил с инвестором договор аренды земельного участка площадью 5,2 гектара в Косино-Ухтомском районе на востоке Москвы. В течение 10 лет и восьми месяцев на нем должна быть построена спортивная база общей площадью более 39 тысяч квадратных метров, — рассказал он.

Новое здание расположится между улицами Салтыковской и Медведева недалеко от Салтыковского лесопарка. На спортивной базе построят две ледовые арены, бассейны, залы для игровых видов спорта, гостиницу, медицинские кабинеты и необходимую для проживания и тренировок спортсменов инфраструктуру. Объект планируется построить в течение пяти лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один спортивный комплекс с бассейном и залом уже сдан в эксплуатацию для художественной гимнастики для занятий учащихся Московского среднего специального училища олимпийского резерва.

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