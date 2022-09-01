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Ефимов: Резиденты технополиса «Москва» в 1,5 раза увеличили инвестиции в производства

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Резиденты технополиса «Москва» в 1,5 раза увеличили инвестиции в производства
Фото: Пресс-служба

Объем инвестиций резидентов технополиса «Москва» за полугодие вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 1 сентября.

— Резиденты особой экономической зоны Москвы за первую половину этого года инвестировали в свои производства 17 миллиардов рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года: в то время они вложили 11,5 миллиарда рублей, — сказал заммэра.

Показатель вырос более чем в 5 раз по сравнению с январем–июнем 2020 года, когда объем инвестиций составил 3,2 миллиарда рублей, уточнил он. Общая сумма вложений резидентов ОЭЗ в производства за все время работы в технополисе превысила 80 миллиардов рублей.

По словам главы городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, максимальный объем инвестиций среди резидентов в первой половине 2022 года зафиксирован среди компаний микроэлектроники — около 11 миллиардов рублей.

На данный момент статус резидента особой экономической зоны имеют 90 компаний. Гендиректор технополиса Геннадий Дегтев добавил, что с начала года к ОЭЗ присоединились еще 5 высокотехнологичных предприятий.

До этого сообщалось, что в технополисе «Москва» вдвое увеличили производство спортивного оружия. Рост связан с расширением географии поставок и развитием стрелковых видов спорта в стране.

Инвестиции Владимир Ефимов технополис «Москва»
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