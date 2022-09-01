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Сергунина: С началом учебного года в Москве стартует профориентационная программа для школьников

Георгий Соланович
Город
Сергунина: С началом учебного года в Москве стартует профориентационная программа для школьников
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Миусская площадь, 9с12 Карта всех событий

Профориентационная акция «Открытый урок» пройдет в детских технопарках с 1 по 30 сентября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 1 сентября.

— К программе присоединились больше 25 профориентационных площадок. Ребятам предлагают попробовать свои силы в IT-дисциплинах, архитектуре, дизайне, робототехнике, 3D-моделировании и компьютерной анимации, — сказала представитель мэрии.

Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Ознакомительные мастер-классы помогут найти увлечения и новых друзей, а также определиться с будущей специальностью, добавила она. Принять участие в акции могут москвичи в возрасте от 7 до 17 лет.

Программа пройдет в детских технопарках «Менделеев центр», «На Зорге», «Кулибин Про», «Наукоград» и «Московский транспорт», а также на других площадках дополнительного образования.

До этого Сергунина сообщила, что столичные парки, библиотеки, школы искусств и кинотеатры подготовили программу мероприятий ко Дню знаний. Всего пройдет больше 160 мероприятий: горожан ждут концерты, мастер-классы, викторины, театральные постановки и показы мультфильмов.

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