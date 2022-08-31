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Сергунина: Культурные площадки Москвы подготовили программу в честь Дня знаний

Лейла Алиева
Город
Сергунина: Культурные площадки Москвы подготовили программу в честь Дня знаний
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Столичные парки, библиотеки, школы искусств и кинотеатры подготовили программу мероприятий ко Дню знаний. Об этом в среду, 31 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Столичные библиотеки, парки, культурные центры, школы искусств и кинотеатры сети «Москино» проведут в честь Дня знаний больше 160 мероприятий. Горожан ждут концерты, мастер-классы, викторины, театральные постановки и показы мультфильмов, — сказала она.

Фото: ОКЦ ЮВАО города Москвы
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Фото: ОКЦ ЮВАО города Москвы
Фото: ОКЦ ЮВАО города Москвы
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Фото: ОКЦ ЮВАО города Москвы
Фото: ОКЦ ТиНАО города Москвы
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Фото: ОКЦ ТиНАО города Москвы
Фото: ОКЦ ЗелАО города Москвы
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Фото: ОКЦ ЗелАО города Москвы

Так, в 13:00 в парке «Кузьминки» пройдут мастер-классы по графике и скетчингу, а также лекция по робототехнике. В парке Дружбы в 19:00 пройдет показ мультсериала о приключениях героев писателя Эдуарда Успенского, в том числе выпуск «Чебурашка идет в школу».

В ландшафтном парке «Митино» в 15:00 пройдет квест, где участники смогут проверить свои знания в области экологии и узнать новые интересные факты о природе, а на главной сцене парка «Фили» в 17:00 выступят два юношеских творческих коллектива — танцевальный и вокальный. В 17:00 в Саду имени Баумана состоится концерт с участием ансамбля песни и танца имени Дунаевского.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в предстоящем учебном году в столичные школы пойдет рекордное количество первоклассников — 119 тысяч. По его словам, за последние годы в системе столичного образования наблюдается значительный прирост учащихся.

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