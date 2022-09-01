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Почти четыре тысячи москвичей получили квартиры по реновации в августе

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Почти четыре тысячи москвичей получили квартиры по реновации в августе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Почти четыре тысячи москвичей в августе получили новые квартиры по программе реновации. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— За прошедший месяц департамент городского имущества заключил 1,6 тысячи договоров на переезд в новые квартиры по программе реновации. Так, почти четыре тысячи человек стали правообладателями современного жилья. Больше всего документов подписано на юго-востоке, юге и востоке столицы, а также в ТиНАО и Северо-Восточном округе Москвы, — сказал он.

Отмечается, что сегодня в новые квартиры переезжают жители 73 районов Москвы. Всего с начала этого года столица заключила порядка 11,5 тысячи договоров на получение нового жилья, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что более семи тысяч жителей ЮЗАО заключили договоры на новое жилье по программе реновации. По словам Гамана, на данный момент ведется расселение 52 домов, которые расположены в районах Обручевский, Академический, Зюзино, Ясенево, Коньково, Черемушки, Котловка, а также Северное и Южное Бутово.

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