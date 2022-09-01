Врач назвал симптомы метеочувствительности

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Доктор медицинских наук, профессор Василий Власов рассказал, что возникающее на фоне перепадов погоды плохое самочувствие у некоторых людей обычно не связано с какими-либо заболеваниями.

Как отметил врач, в недомоганиях человека, связанных с изменением погоды, еще много неизученного.

Обычно метеочувствительные люди жалуются на головные боли, которые могут быть не связаны с повышением артериального давления, на учащенное сердцебиение, ощущения жара, холода и тревоги. Среди этих людей преобладают женщины старше среднего возраста.

Эксперт добавил, что метеочувствительность намного более распространена среди жителей городов, привыкших к комфортным условиям.

— Было установлено, что действительно у некоторых людей есть реакция на изменение погоды. Например, после солнечных дней неприятно оказаться под дождем, и это вызывает у людей, прежде всего, эмоциональные, психофизиологические реакции, — пояснил Власов в комментарии МИР 24.

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