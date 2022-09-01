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Врач назвал симптомы метеочувствительности

Ирина Игнатенко
Общество
Врач назвал симптомы метеочувствительности
Фото: depositphotos

Доктор медицинских наук, профессор Василий Власов рассказал, что возникающее на фоне перепадов погоды плохое самочувствие у некоторых людей обычно не связано с какими-либо заболеваниями.

Как отметил врач, в недомоганиях человека, связанных с изменением погоды, еще много неизученного.

Обычно метеочувствительные люди жалуются на головные боли, которые могут быть не связаны с повышением артериального давления, на учащенное сердцебиение, ощущения жара, холода и тревоги. Среди этих людей преобладают женщины старше среднего возраста.

Эксперт добавил, что метеочувствительность намного более распространена среди жителей городов, привыкших к комфортным условиям.

— Было установлено, что действительно у некоторых людей есть реакция на изменение погоды. Например, после солнечных дней неприятно оказаться под дождем, и это вызывает у людей, прежде всего, эмоциональные, психофизиологические реакции, — пояснил Власов в комментарии МИР 24.

Ранее синоптики сообщали, что жителей Москвы в первые дни сентября ожидает резкий переход в «глубокую осень». Температура снизится до отметки в 14-16 градусов, передает ФАН.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в европейской части России может выпасть снег 1 сентября. По его словам, снег может выпасть в Архангельской области.

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