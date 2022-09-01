«Я все испортила»: Гузеева пожалела, что стала ведущей шоу «Голос 60+»

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Актриса Лариса Гузеева сменила своего коллегу Дмитрий Нагиева на посту ведущего шоу «Голос 60+». Однако принятое решение вызвало у нее сомнения из-за возникших при съемках трудностей.

— Я в полуобморочном состоянии… Куда бы меня ни приглашали, я думаю: «Господи, да зачем же мне это?! Я и так хорошо живу!» Потому что я «психическая», в трясучке все время, у меня мокрые руки, все дрожит. Мне кажется, что я все испортила, — цитирует актрису «Телепрограмма».

О смене ведущего проекта стало известно 16 августа. По словам Гузеевой, такое предложение стало для нее неожиданностью. Также она отметила, что включаться в «раскрученные проекты всегда очень сложно», так как нового человека при всех его заслугах всегда будут сравнивать с предшественниками.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Дмитрий Нагиев не будет принимать участие в новом сезоне шоу «Голос 60+» в роли ведущего, так как для него это уже пройденный этап. Он также выразил надежду, что вскоре вновь увидит актера в другом, более выигрышном шоу.