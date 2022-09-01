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Названы нескучные виды досуга, позволяющие привести тело в форму

Ирина Игнатенко
Общество
Названы нескучные виды досуга, позволяющие привести тело в форму
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Sup-серфинг, вышибала, лапта и рыбалка — это не только интересные варианты времяпрепровождения, но и эффективные способы улучшения физической формы

В настоящее время большой популярность пользуется Sup-серфинг.

— Это очень интересный вид досуга и в то же время вид хороший физической активности. Он хорошо тренирует вестибулярный аппарат, улучшает общее состояние организма. Я рекомендую заниматься им тем, кому нужно восстановится при травмах сухожилий, связок, суставов, — рассказала мастер спорта по самбо и джиу-джитсу, КМС по дзюдо Ксения Калинина в комментарии РИАМО.

Она добавила, что это вид спорта подходит как для детей, так и для взрослых. Выбрать его могут как подготовленные люди, так и новички.

Также тренеры рекомендуют вспомнить о простых дворовых играх вышибала и лапта. Они развивают скорость и координацию.

Еще один вариант досуга, позволяющий поддерживать физическую форму, — это рыбалка. При условии, что время у водоема человек проводит активно.

Сочетание продуктов, в которых содержатся жиры, углеводы и соль, является наиболее вредным для организма. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова.

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