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Психиатр объяснил, почему детская зависимость от смартфонов тяжелее, чем у взрослых

Ирина Игнатенко
Общество
Психиатр объяснил, почему детская зависимость от смартфонов тяжелее, чем у взрослых
Фото: Unsplash

Зависимость от смартфонов у детей сильнее, чем у взрослых, потому что психика у ребенка более хрупкая. Об этом рассказала детский врач-психиатр Владимир Скавыш.

— Детская психика более хрупкая и ранимая, более нежная, — сказал Скавыш в комментарии РИАМО.

Он добавил, что лечение любой зависимости начинается с изъятия «вещества», вызывающего зависимость, и с отказа от предмета привыкания. Он разъяснил, что первый шаг — преодоление анозогнозии. Зависимый человек, в том числе ребенок, должен осознать, что у него есть проблема и зависимость.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил о запрете на использование гаджетов на уроках в школах РФ, передает издание argumenti.ru.

Активное использование телефонов на занятиях отвлекает детей от темы урока. Кроме того, это дополнительно нагружает мозг ребенка, что может быть чревато нервным срывом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Панфилова, комментируя новость о запрете смартфонов на уроках.

Смартфоны Дети Психология
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