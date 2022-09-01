Главный диетолог подмосковного Минздрава назвала самые опасные виды фастфуда

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Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина рассказала, какие готовые продукты могут привести к отравлению.

Эксперт отметила, что особенно опасны могут быть приобретенные в магазинах бутерброды с мясом, рыбой и майонезом, шаурма. Эксперт также предостерегает родителей от идеи давать подобные перекусы детям в школу.

— Все многокомпонентные салаты, шаурма, рыбные бутерброды, особенно приобретенные в торговых точках сомнительного качества, представляют большой риск для здоровья. В частности, в плохо промытой зелени и капусте могут содержаться листерии — бактерии, вызывающие острое инфекционное заболевание с поражением лимфоидной ткани и центральной нервной системы, — отметила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Диетолог обращает внимание, что в точках быстрого питания капустная нарезка часто лежит целый день. Жир и майонез, которыми сдабривают бутерброды, являются идеальным источником для размножения бактерий, ранее попавших в продукт через грязные руки.

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