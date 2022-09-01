Психолог Коржаева объяснила, почему женщины в РФ чувствуют себя счастливее мужчин

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Женщины в России чаще мужчин признаются, что чувствуют себя счастливыми, и на это ощущение счастья влияют несколько факторов. О них рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.

Первое — это эмоциональный интеллект (EQ). Женщины лучше понимают свои чувства и окружающих. Коржаева напомнила, что «девочкам простительно быть слабыми, плаксивыми, капризными», в то время как мужчин постоянно одергивают. Такое обесценивание чувств приводит к слабому эмоциональному развитию.

Кроме того, неумение различать зоны ответственности приводит либо к гиперответственности, либо, наоборот, к инфантилизму. В совокупности все перечисленные моменты приводят к накоплению стресса, а он уже выражается через загнанность, неумение отдыхать и останавливаться. С этими проблемами чаще всего сталкиваются мужчины, передает Life.ru.

Каждый пятый россиянин считает себя абсолютно счастливым человеком. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые есть в распоряжении RT. Согласно исследованию, женщины в среднем счастливее мужчин (3,6 против 3,4 балла соответственно).

Жители столицы оказались менее счастливыми, чем люди из других российских регионов. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил на эту тему 1600 человек.