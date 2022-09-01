Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергунина: Спортсмены из 30 стран станут участниками фестиваля экстремальных видов спорта на ВДНХ

Елена Самойлова
Город
Сергунина: Спортсмены из 30 стран станут участниками фестиваля экстремальных видов спорта на ВДНХ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

С 2 по 11 сентября на ВДНХ состоится международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour, где пройдут показательные выступления и соревнования на самокатах, роликах и скейтбордах среди профессионалов и любителей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 1 сентября.

— В состязаниях примут участие около 6 тысяч спортсменов из 30 стран. Основной площадкой фестиваля будет скейт-парк с трибунами, который смонтировали перед павильоном № 57 на главной аллее ВДНХ, — сказала заммэра.

Фото: Пресс-служба ВДНХ
1/3
Фото: Пресс-служба ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
2/3
Фото: Пресс-служба ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
3/3
Фото: Пресс-служба ВДНХ

Неподалеку откроют маркет с молодежной одеждой и аксессуарами. Там же, как уточняется, пройдут тематические мастер-классы и конкурсы.

Кроме того, для гостей оборудуют фуд-корт и танцпол. Так, на 3 сентября запланированы состязания по самокатному спорту в дисциплине Big Air.

С 8 по 10 сентября пройдут скейтборд-батл Game of Skate и открытые тренировки, а 11 сентября — мастер-классы по лонгборд-дансингу. Перед аркой главного входа ВДНХ 5 сентября установят арт-объект для катания в виде слова «Москва».

Там можно будет принять участие в конкурсе на лучшее видео и посмотреть соревнования по скейтбордингу. Сергунина обратила особое внимание на одно из крупнейших событий фестиваля — ночной роллер-заезд, который пройдет 8 сентября.

В нем, как уточняется, примут участие несколько тысяч человек. Чтобы присоединиться к нему, следует зарегистрироваться на сайте мероприятия до 5 сентября.

В рамках фестиваля также пройдет Второй форум новых олимпийских видов спорта и молодежных движений стран СНГ. Он состоится на площадках Дома культуры, Летнего кинотеатра-лектория и Шахматного клуба.

Участники смогут посетить лекции, кинопоказы и фотовыставку. А в павильоне «Республика Беларусь» можно будет увидеть уникальные экспонаты минского «Скейт-музея СССР» — популярные доски и эксклюзивные скейтборды, выпущенные ограниченным тиражом много лет назад.

До этого в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что в рамках программы «Мой район» в парке 60-летия Октября в столичном районе Солнцево появился скейт-парк площадью один гектар.

Спорт Наталья Сергунина ВДНХ Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прошло время угождать

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте