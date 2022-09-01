Сергунина: Спортсмены из 30 стран станут участниками фестиваля экстремальных видов спорта на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

С 2 по 11 сентября на ВДНХ состоится международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour, где пройдут показательные выступления и соревнования на самокатах, роликах и скейтбордах среди профессионалов и любителей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 1 сентября.

— В состязаниях примут участие около 6 тысяч спортсменов из 30 стран. Основной площадкой фестиваля будет скейт-парк с трибунами, который смонтировали перед павильоном № 57 на главной аллее ВДНХ, — сказала заммэра.

1/3 Фото: Пресс-служба ВДНХ 2/3 Фото: Пресс-служба ВДНХ 3/3 Фото: Пресс-служба ВДНХ

Неподалеку откроют маркет с молодежной одеждой и аксессуарами. Там же, как уточняется, пройдут тематические мастер-классы и конкурсы.

Кроме того, для гостей оборудуют фуд-корт и танцпол. Так, на 3 сентября запланированы состязания по самокатному спорту в дисциплине Big Air.

С 8 по 10 сентября пройдут скейтборд-батл Game of Skate и открытые тренировки, а 11 сентября — мастер-классы по лонгборд-дансингу. Перед аркой главного входа ВДНХ 5 сентября установят арт-объект для катания в виде слова «Москва».

Там можно будет принять участие в конкурсе на лучшее видео и посмотреть соревнования по скейтбордингу. Сергунина обратила особое внимание на одно из крупнейших событий фестиваля — ночной роллер-заезд, который пройдет 8 сентября.

В нем, как уточняется, примут участие несколько тысяч человек. Чтобы присоединиться к нему, следует зарегистрироваться на сайте мероприятия до 5 сентября.

В рамках фестиваля также пройдет Второй форум новых олимпийских видов спорта и молодежных движений стран СНГ. Он состоится на площадках Дома культуры, Летнего кинотеатра-лектория и Шахматного клуба.

Участники смогут посетить лекции, кинопоказы и фотовыставку. А в павильоне «Республика Беларусь» можно будет увидеть уникальные экспонаты минского «Скейт-музея СССР» — популярные доски и эксклюзивные скейтборды, выпущенные ограниченным тиражом много лет назад.

До этого в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что в рамках программы «Мой район» в парке 60-летия Октября в столичном районе Солнцево появился скейт-парк площадью один гектар.