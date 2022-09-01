Депутат МГД Артемьев: Развитие автопрома в Бирюлеве Западном создаст задел для автотехники нового поколения

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Новый завод по изготовлению автомобильных деталей построен в московском районе Бирюлево Западное. Это событие позволит открыть новые рабочие места на юге столицы, а также создаст возможность локализации автомобильной техники нового поколения. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил депутат Московской городской думы Олег Артемьев.

— Развитие промышленности, формирование новых современных производств, которые отвечают задачам импортозамещения, — крайне важная и актуальная задача. Рабочие места для специалистов нового поколения, с высокой квалификацией — это то, что особенно необходимо на юге Москвы. На новом предприятии будут заняты 330 работников, — сказал Артемьев.

По его словам, предприятие ежегодно будет выпускать более 150 видов штампованных деталей для 250 тысяч легковых автомобилей. Кроме того, парламентарий отмечает, что бирюлевский завод является одним из ключевых производителей деталей для акционерного общества «АвтоВАЗ», сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

— Крайне важно, что речь идет о производствах, нацеленных на продажи, в том числе и в столичном регионе, а значит, и на клиента требовательного, внимательного к вопросам сохранения окружающей среды, сбережения и экономии ресурсов, сокращения выбросов. Это — автотехника нового поколения, — подчеркнул Олег Артемьев.

Депутат рассказал о перспективах формирования производств электротранспорта, в связи с чем в столице будут локализованы производственные мощности и кадровые ресурсы для развития этой отрасли.

Ранее стало известно, что на столичном заводе «Москвич» будут создаваться автомобили с электрическими двигателями.