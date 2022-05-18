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Электромобиль «Москвич» будет выпускаться на заводе в столице
Электромобиль «Москвич» будет выпускаться на заводе в Москве. Об этом в среду, 18 мая, сообщил глава российского Минтранса Виталий Савельев.
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