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Электромобиль «Москвич» будет выпускаться на заводе в столице

Полина Долганова
Общество
Электромобиль «Москвич» будет выпускаться на заводе в столице
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Электромобиль «Москвич» будет выпускаться на заводе в Москве. Об этом в среду, 18 мая, сообщил глава российского Минтранса Виталий Савельев.

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