Лавров назвал условие, при котором Москва прислушается к предложениям западных стран

Фото: МИД РФ

Москва прислушается к предложениям стран Запада по урегулированию отношений после того, как они покажут свою готовность к переговорам. Об этом в четверг, 1 сентября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Сначала должна пройти эта истерика на нашем западном фланге, они пока еще далеки от этого, хотя здравые голоса начинают пробиваться сквозь хор русофобов. Ну, когда и если они остановятся, <...> мы будем готовы послушать, с чем они к нам придут, — сказал он.

Министр добавил, что Москва не планирует окончательно обрывать контакты с Западом. Поэтому она временно будет выстраивать отношения на взаимовыгодной основе. По словам Лаврова, на данный момент западные страны не способны договориться и обрезали любые контакты, передает ТАСС.

До этого Сергей Лавров заявил, что большинство государств понимают отношение России к игнорированию ее интересов в сфере безопасности Западом. Он подчеркнул, что США и Великобритания, а за ними и «послушная Европа», прибегают к таким методам, чтобы заставить неприсоединившиеся и иные страны мира изменить свое мнение о РФ.