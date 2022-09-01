Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лавров назвал условие, при котором Москва прислушается к предложениям западных стран

Александр Афонин
В мире
Лавров назвал условие, при котором Москва прислушается к предложениям западных стран
Фото: МИД РФ

Москва прислушается к предложениям стран Запада по урегулированию отношений после того, как они покажут свою готовность к переговорам. Об этом в четверг, 1 сентября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Сначала должна пройти эта истерика на нашем западном фланге, они пока еще далеки от этого, хотя здравые голоса начинают пробиваться сквозь хор русофобов. Ну, когда и если они остановятся, <...> мы будем готовы послушать, с чем они к нам придут, — сказал он.

Министр добавил, что Москва не планирует окончательно обрывать контакты с Западом. Поэтому она временно будет выстраивать отношения на взаимовыгодной основе. По словам Лаврова, на данный момент западные страны не способны договориться и обрезали любые контакты, передает ТАСС.

До этого Сергей Лавров заявил, что большинство государств понимают отношение России к игнорированию ее интересов в сфере безопасности Западом. Он подчеркнул, что США и Великобритания, а за ними и «послушная Европа», прибегают к таким методам, чтобы заставить неприсоединившиеся и иные страны мира изменить свое мнение о РФ.

Политика Сергей Лавров Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте