«Боксер и королева»: физиономист Павлов назвал два принципа, по которым пары живут вместе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Отношения между людьми могут нести абсолютно разный характер в зависимости от обстоятельств. В большинстве своем отношения между мужчиной и женщиной делятся на два принципа — схожести и дуальности. Такое мнение в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» выразил физиономист Артем Павлов.

— Принцип схожести означает появление ощущения того, что люди одинаковы. Не будучи кровным родственниками, они выглядят одинаковыми, их лица становятся с годами похожими. В чем феномен этой ситуации? Феномен заключается в лицевой перцепции и зеркальных нейронах. Плюс у человека есть функция считывать и копировать. Когда мы копируем эмоции друг друга, у нас начинают срабатывать одни и те же мимические мышцы. Когда они работают годами, то лица становятся все больше похожими между собой, — пояснил он.

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При этом эксперт добавил, что второй принцип можно отчетливо заметить во взаимоотношениях людей в юношеские годы.

— Принцип дуальности или взаимодополнения. В школе такие парочки бывают — «боксер и королева». В частности, два типа. Архетип «воина» — активный, агрессивный, который постоянно доказывает через подавление других. Второй тип — гибкая, мягкая, коммуникабельная девушка. Она управляет его агрессией, создает прецеденты для того, чтобы он мог реализовать свою потенциальную агрессию, — подытожил специалист.

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