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Мужчина организовал крысиную ферму в подъезде дома на западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина организовал крысиную ферму в подъезде дома на западе столицы
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Мужчина организовал крысиную ферму в подъезде жилого дома в Солнцеве. Об этом стало известно в четверг, 1 сентября.

В Сети появилось видео, на котором видно, что житель запада столицы поставил в подъезде своего дома десять клеток с грызунами.

Однако соседи не оценили такую затею и готовят обращения в Роспотребнадзор и в суд, сообщает Telegram-канал «Мослента».

«Вечерняя Москва» будет следить за развитием истории.

3 сентября в столичном деловом центре «Амбер Плаза» пройдет выставка мелких домашних животных «ЗооПалитра».

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