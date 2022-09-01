Мужчина организовал крысиную ферму в подъезде дома на западе столицы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Мужчина организовал крысиную ферму в подъезде жилого дома в Солнцеве. Об этом стало известно в четверг, 1 сентября.

В Сети появилось видео, на котором видно, что житель запада столицы поставил в подъезде своего дома десять клеток с грызунами.

Однако соседи не оценили такую затею и готовят обращения в Роспотребнадзор и в суд, сообщает Telegram-канал «Мослента».

«Вечерняя Москва» будет следить за развитием истории.

3 сентября в столичном деловом центре «Амбер Плаза» пройдет выставка мелких домашних животных «ЗооПалитра».