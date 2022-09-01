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Пугачева привезла Гарри и Лизу на школьную линейку

Александр Афонин
Общество
Пугачева привезла Гарри и Лизу на школьную линейку
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева незадолго до 1 сентября объявила о своем возвращении в Россию. В День знаний Примадонна привезла Гарри и Лизу на торжественную линейку в Первую Московскую гимназию.

В ходе поездки Пугачева встретилась с фанатами и успела с ними пообщаться. Однако она не стала заходить в здание школы. Несмотря на это, певица все-таки поздравила школьников с Днем знаний.

— Я всех поздравляю с новым учебном годом, — цитируют народную артистку «Известия».

До этого Алла Пугачева заявила, что займется «наведением порядка в головах» после возвращения в Москву. Кроме того, Примадонна сосредоточится на подготовке детей Лизы и Гарри, которые пошли в третий класс.

Таролог Саона выразила мнение, что певица вернулась в Россию после нескольких месяцев отсутствия для «разведки». Отмечается, что она вернулась без своего мужа телеведущего Максима Галкина. По словам таролога, это спровоцировало появление разного рода домыслов и предположений.

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