Педиатр пояснил, сколько раз в год могут болеть дети

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Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Илья Жилкин рассказал, сколько раз в год могут болеть дети.

— Дети, которые начинают посещать детский сад в возрасте до шести лет, в среднем могут болеть простудными заболеваниями 6–8 раз в год с максимальной частотой до одного раза в месяц. Такая периодичность укладывается в пределы нормы, — пояснил эксперт в комментарии aif.ru.

По его словам, в детском коллективе ребенок сталкивается с большим количеством возбудителей болезни. Средняя продолжительность болезни в этом возрасте — 5–7 дней, иногда до 14. Чаще всего ребенок, посещающий детский сад, перейдя в младшую школу, болеет реже, чем дети, которые не ходили в сад.

Дети старше шести лет болеют 2–4 раза в год, но выздоравливают за более короткий период — до семи дней, добавил Жилкин.

Педиатр Марина Царева рассказала, какие болезни могут развиться у школьников с началом учебного года. По ее словам, дети могут жаловаться на учащенное сердцебиение, затруднение дыхания, слабость, утомляемость, боль в животе, отрыжку и тошноту.